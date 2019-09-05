شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع فتح بغزة بشأن الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005

تفاصيل اجتماع فتح بغزة بشأن الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته حركة فتح، مساء الخميس، بمنزل عضو اللجنة المركزية للحركة، ومفوض التعبئة والتنظيم، أحمد حلس.

وأوضحت المصادر، أن اجتماع الأطر القيادية بحركة فتح في غزة، أكد على ضرورة استمرار الحراك والفعاليات الخاصة بملفي الرواتب والتقاعد المالي، محددين أربع مطالبات من الحكومة الفلسطينية.

وقالت المصادر: "المطالبات هي: وقف التقاعد المالي وصرف المستحق للتأمين والمعاشات وصرف راتب كامل 100%، كما كان في السابق، صرف راتب كامل 100% لمن يصرف له 75%، حل موضوع تفريعات 2005، وحل موضوع المقطوعة رواتبهم الشهر السابق وما قبله".

وشدد المجتمعون، على ضرورة مساواة الموظفين من غزة كما الضفة، حيث تم تشكيل أربع لجان عمل، وهي: "اللجنة التنظيمية لتقديم تصور سريع للفعاليات، اللجنة الفنية لتقديم تقرير سريع بما يخص الخصومات وأنواعها في كل الوزارات، ولجنة المكاتب الحركية للتنسيق مع اللجنة التنظيمية قبل أي فعالية، واللجنة الإعلامية"، وفق المصادر.

ونوهت المصادر، إلى أن حلس أبلغ المجتمعين أن رئيس الوزراء محمد اشتية طمأنه بأنه سيعمل بشكل جدي لإنهاء المشاكل العالقة، مشيرةً إلى أن ملف تفريغات 2005 سيحصل بالحد الأدنى على 1500 شيكل.

وأكدت المصادر، أن حلس أكد للمجتمعين أن كل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح تؤيد مطالب الموظفين في قطاع غزة، متابعةً: "بالرغم من كل هذه الوعود، اتخذت الحركة قرار بالاستمرار بالفعاليات السابقة، وإجراءات على الأرض حتى تنفيذ كافة المطالب".

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل

وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه

أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

أبو سيف يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

أبو سيف يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

سلطة المياه تُطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

سلطة المياه تُطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

منوعات

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب &#34;دوق ودوقة&#34;؟

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب "دوق ودوقة"؟

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

عربي

العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان

إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان