وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا





رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الخميس، موسم قطف التمور في محافظة أريحا، واستهل كلمته بالقول: إن أريحا محطة في قطار العناقيد الزراعية، التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية بهدف حماية الأرض، وتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج.وحيا عطاري جهود المزارعين قائلاً: "أنتم أداة التنمية وحراس الأرض، وشدد على أن التمر، هو محصول سيادي، وأداة صمود وحارس الحدود الشرقية لدولة فلسطين، وأصبح رمزاً ثقافياً ودينياً وحاضنة اقتصادية لفلسطين، واخترق بها أسواق العالم".وقال وزير الزراعة: إن إنتاج التمر هذا العام، سيصل إلى 11 ألف طن بزيادة ثلث الإنتاج عن العام الماضي تقريباً.وأشار عطاري إلى حرص الحكومة، ووزارة الزراعة على دعم هذا القطاع، مؤكداً تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة المياه لقطاع النخيل.بدورها، تحدثت نائب محافظ أريحا والأغوار، يسرى السويطي عن تشكيل لجنة تنمية اقتصادية؛ لوضع خطط تنموية لجميع القطاعات، ولقطاع الزراعة نصيب الأسد في هذا الجانب، مشيرة إلى أن محافظة أريحا والأغوار من سياستها تشجيع الاستثمار وخاصة في القطاع الزراعي لحماية الأرض من الاستيطان والتهويد.كما تحدث رئيس جمعية مزارعي النخيل غازي الظاهر عن موسم التمور، مؤكداً أن الموسم مميز هذا العام من حيث الكمية والنوعية، ودعا جميع المزارعين إلى الانتساب لعضوية الجمعية التي ستركز على صغار المزارعين، وستضاعف جهدها للتحول إلى جمعية قادرة على خدمة المزارعين في المحافظة.