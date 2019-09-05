اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

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رام الله - دنيا الوطن

عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، 05/09/2019، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالنهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.



وترأس الاجتماع رئيس الوزراء، وبحضور اللجنة الوزارية المكونة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ مقرر اللجنة، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل، وبحضور الأمين العام لمجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتقديم عرض حول التعليم والتدريب المهني والتقني.



وأكد رئيس الوزراء على أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الحالية، هو إنجاز نموذج فلسطيني متميز لمنظومة متطورة وفعالة للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل ومعالجة الاختلالات في مخرجات التعليم والاستجابة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وتسهم في اعتمادنا على ذاتنا وتنفيذ خطة الانفكاك الاقتصادي من الاحتلال، آخذة بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحاصلة، ومهن المستقبل، مبنية على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.



وقدمت اللجنة الفنية عرضاً تفصيلياً حول واقع منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وتم تكليف اللجنة باستكمال العمل على إعداد خطة شاملة حول منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وكذلك تحضير تصور كامل حول إنشاء جامعة مختصة بالتدريب المهني والتقني.