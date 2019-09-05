العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مصدر في دائرة الدفاع المدني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، عن العثور على 20 جثة متحللة تعود لعناصر تنظيم الدولة، وسط البلدة القديمة بالموصل.



وقال العقيد طارق خالد من الدفاع المدني: "عثر على الجثث بشكل كامل بين الأنقاض في منطقة الشهوان بالبلدة القديمة وسط الموصل، بعد قرابة عامين على تحريرها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "إن جميع الجثث تعود لعناصر من تنظيم الدولة كانوا قتلوا خلال معارك تحرير المدينة".



يذكر أن القوات الأمنية عثرت، يوم الثلاثاء، على مقبرة جماعية ضمت رفات 13 سيدة موصلية تم قتلهن على يد تنظيم الدولة في ناحية الشورة جنوب الموصل.