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النيابة المصرية تقرر تشريح جثة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تقرر تشريح جثة النجل الأصغر لمحمد مرسي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن النيابة المصرية قررت تشريح جثة نجله الأصغر، عبد الله، بسحب ماجاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت قناة (الجزيرة) القطرية، قد أعلنت قناة مساء أمس الأربعاء، وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وذلك إثر أزمة قلبية.

وقالت القناة، وفق مصادر لم تُسمها: إن نجل مرسي (عبد الله)، توفي مساءً في أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، دون أن تورد أي تفاصيل.

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