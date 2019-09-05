أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل











رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، إن شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك، لدى استقبال أبو ردينة، في رام الله اليوم الخميس، مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري يوهن هالس.وأطلع أبو ردينة، الضيف على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية الجارية لتغيير الوقائع على الأرض من خلال تسريع مشاريع الاستيطان، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية في ظل استمرار إسرائيل بالسطو على أموال شعبنا الفلسطيني.بدوره، أكد مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري يوهن هالس، موقف حزبه الثابت بضرورة حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.وناقش الجانبان، في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة أكاديمية فتح للتدريب بكر أبو بكر، ومدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "أولف بالمة" توماس كارلهد، ومدير مؤسسة أولف بالمة في فلسطين، وزريفة مالكي، سبل التعاون التنظيمي بين حركة فتح والحزب الاشتراكي السويسري.