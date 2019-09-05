أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على استقالة جيسون غرينبلات من منصبه مبعوثاً للإدارة الأمريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) في تصريحات له: "إن استقالة المبعوثِ الأمريكيّ جيسون جرينبلات ليست نهايةً لـ (صفقةِ القرنِ)، ولكنّها إقرارٌ صريحٌ من الإدارةِ الأمريكيّةِ أنّها تواجهُ عقباتٍ كأداة فلم يعد بإمكان البعوثين الهواة مواجهتها".



وأضاف الجاغوب: "آن الأوانُ لكيْ تُقرَّ إدارةُ ترامب بفشلِ خطّتِها وأن تَخرجَ من المأزقِ الذي حَشرَها فيه نتنياهو، فلنْ يَمرَّ أيُّ مشروعٍ يتنكّرُ لحلّ الدولتين، ويتجاوزُ الحقوقَ المشروعةَ للشّعبِ الفلسطيني".