شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه

أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على استقالة جيسون غرينبلات من منصبه مبعوثاً للإدارة الأمريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) في تصريحات له: "إن استقالة المبعوثِ الأمريكيّ جيسون جرينبلات ليست نهايةً لـ (صفقةِ القرنِ)، ولكنّها إقرارٌ صريحٌ من الإدارةِ الأمريكيّةِ أنّها تواجهُ عقباتٍ كأداة فلم يعد بإمكان البعوثين الهواة مواجهتها".

وأضاف الجاغوب: "آن الأوانُ لكيْ تُقرَّ إدارةُ ترامب بفشلِ خطّتِها وأن تَخرجَ من المأزقِ الذي حَشرَها فيه نتنياهو، فلنْ يَمرَّ أيُّ مشروعٍ يتنكّرُ لحلّ الدولتين، ويتجاوزُ الحقوقَ المشروعةَ للشّعبِ الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

تفاصيل اجتماع فتح بغزة بشأن الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005

تفاصيل اجتماع فتح بغزة بشأن الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل

وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

أبو سيف يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

أبو سيف يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

سلطة المياه تُطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

سلطة المياه تُطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

منوعات

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب &#34;دوق ودوقة&#34;؟

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب "دوق ودوقة"؟

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

عربي

العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان

إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان