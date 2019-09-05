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السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس السيادي في السودان، الخميس، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا وستة وزراء دولة، في حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وكشفت مصادر، أنه تم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ضمن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة، بحسب موقع (سكاي نيوز).

والأربعاء، توافق حمدوك وقوى الحرية والتغيير، على أسماء معظم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته.

ويعقد المجلس السيادي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، لإعلان أسماء الوزراء الجدد، بحسب المصادر.

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