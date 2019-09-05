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عربي

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة)، أطلقتها جماعات الحوثي تجاه المرافق المدنية في مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "إن "قوات التحالف تمكنت ظهر الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الجماعات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الحوثيين بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد استمرار "قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الجماعات لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ودأبت الجماعات الحوثية على إطلاق صواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

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