إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نشر اليوم الخميس، أنظمة دفاع جوي في عدة مراكز في الحدود الشمالية للبنان، بما في ذلك منظومة (باتريوت) أميركية الصنع.



وأشارت القناة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تشير إلى أن إيران وحزب الله سيحاولان اختراق الأجواء الإسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة ومسلحة.



واعتبرت القناة، أن الخطوة تأتي رغم عودة الأوضاع للروتين الطبيعي في المنطقة.



ولم تحدد القناة، ما إن كانت أنظمة الدفاع الجوي تشمل "القبة الحديدية"، أم أنه تم الاكتفاء بالدفع بمنظومة (باتريوت).



وتأتي الخطوة غداة تصريحات إعلامية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال خلالها إنه أمر الجيش بالعمل بلا هوادة ضد أي خطر يحدق بالإسرائيليين"، بعد مزاعم إسرائيلية بأن حزب الله أنشأ مصنعا جديدا للصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع.