زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز رصد الزلازل الصيني، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة (وفق مقياس ريختر) ضرب بحر الصين الجنوبي.
وأوضح المركز أن الهزات سجلت في الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي (16:58 بتوقيت موسكو)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.
ولم يعلن المركز عن تهديدات بحدوث تسونامي، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.
أفاد مركز رصد الزلازل الصيني، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة (وفق مقياس ريختر) ضرب بحر الصين الجنوبي.
وأوضح المركز أن الهزات سجلت في الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي (16:58 بتوقيت موسكو)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.
ولم يعلن المركز عن تهديدات بحدوث تسونامي، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.
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