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دولي

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز رصد الزلازل الصيني، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة (وفق مقياس ريختر) ضرب بحر الصين الجنوبي.

وأوضح المركز أن الهزات سجلت في الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي (16:58 بتوقيت موسكو)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ولم يعلن المركز عن تهديدات بحدوث تسونامي، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.

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