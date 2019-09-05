غريبنلات يعلن استقالته من منصبه مبعوثاً للإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



ويعتبر غرينبلات أحد أبرز الأشخاص الذين عملوا ضمن فريق مصغّر على صياغة خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".



وتعتبر استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأميركية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.