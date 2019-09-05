السبت.. إيران تعلن تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت طهران أنها ستعلن عن تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بعد غد السبت، وفقا لما نقلته وكالة (إسنا) الإيرانية.



وقالت (إسنا): "إن الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، سيكشف يوم السبت عن تفاصيل هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي".



من جهتها، علقت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، على نية إيران تخفيض التزاماتها بالقول: "إن هذه النشاطات غير متوافقة مع اتفاق سنة 2015، في هذا السياق، نحن نطالب إيران بالتراجع وبعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض هذا الاتفاق".



وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمهل الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى شهرين لإنقاذ الاتفاقية النووية، ولكنه حذر من أن طهران تحضر لتخفيض التزاماتها المتعلقة بالاتفاقية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.



ويقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جهود ثلاث دول تجري مفاوضات مع إيران هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا بهدف إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها، من أجل الحفاظ على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.