اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وإعلانه عن وحدات استيطانية جديدة فيها، هي جزء من حملته الانتخابية التي يدفع الفلسطيني ثمنها، تتطلب موقفاً دولياً حاسماً".





جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.



وشدد اشتية، على ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بفلسطين، في إطار دعم تطبيق حل الدولتين، وكإجراء وقائي ضد نية إسرائيل ضم مناطق من الضفة، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.



وأطلع اشتية ضيفه على خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل وإيجاد بديل محلي وإقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي من خلال اتفاقيات ثنائية مع الأردن والعراق، ومصر قريباً.



كما أطلعه على استراتيجية التنمية بالعناقيد، التي تم إطلاقها من قلقيلية مؤخراً، والهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الجغرافية لكل محافظة.

رام الله - دنيا الوطن