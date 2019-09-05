مباشر | مباراة فلسطين - أوزباكستان: الشوط الأول

عربي

الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجل مرسي الأصغر ومكان دفنه

الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجل مرسي الأصغر ومكان دفنه
رام الله - دنيا الوطن
كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تفاصيل جديدة حول وفاة عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق، مشيراً إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال أشقائه.

وأوضح المحامي في تصريحات له، أن النيابة استدعت أشقاء نجل مرسي، واستمعت إلى أقوالهم في التحقيق الروتيني الذي تم فتحه حول وجود شبهة جنائية في وفاته، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن الوفاة طبيعية ومن المنتظر أن يتم استخراج تصريح الدفن، بحسب موقع (روسيا اليوم).

وأشار محامي العائلة إلى أنه على الأرجح، سيتم دفن نجل مرسي بجانب والده، في مقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وتوفي النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق بسبب سكتة قلبية مفاجئة، مساء الأربعاء.

يذكر أن عبد الله مرسي (24 عاما) هو الابن الأصغر لمحمد مرسي، وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهما جنائية عدة، وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه.

وشغل والده محمد مرسي، منصب رئيس مصر في 2012 - 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس"، في حزيران/يونيو الماضي.

أخبار ذات صلة

مقتل ستة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية

مقتل ستة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية

ما قصة الطائرة الإماراتية التي هبطت بإسرائيل ثلاث مرات خلال أسبوع؟

ما قصة الطائرة الإماراتية التي هبطت بإسرائيل ثلاث مرات خلال أسبوع؟

وكالة الأنباء العراقية: البغدادي مريض وخلافات داخل تنظيم الدولة

وكالة الأنباء العراقية: البغدادي مريض وخلافات داخل تنظيم الدولة

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟

(الجزيرة): وفاة نجل محمد مرسي الأصغر بأزمة قلبية

(الجزيرة): وفاة نجل محمد مرسي الأصغر بأزمة قلبية

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

سلطة المياه تطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

سلطة المياه تطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

منوعات

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب &#34;دوق ودوقة&#34;؟

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب "دوق ودوقة"؟

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

عربي

مقتل ستة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية

مقتل ستة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية

وكالة الأنباء العراقية: البغدادي مريض وخلافات داخل تنظيم الدولة

وكالة الأنباء العراقية: البغدادي مريض وخلافات داخل تنظيم الدولة

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا