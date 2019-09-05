الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجل مرسي الأصغر ومكان دفنه

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تفاصيل جديدة حول وفاة عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق، مشيراً إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال أشقائه.



وأوضح المحامي في تصريحات له، أن النيابة استدعت أشقاء نجل مرسي، واستمعت إلى أقوالهم في التحقيق الروتيني الذي تم فتحه حول وجود شبهة جنائية في وفاته، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن الوفاة طبيعية ومن المنتظر أن يتم استخراج تصريح الدفن، بحسب موقع (روسيا اليوم).



وأشار محامي العائلة إلى أنه على الأرجح، سيتم دفن نجل مرسي بجانب والده، في مقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة.



وتوفي النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق بسبب سكتة قلبية مفاجئة، مساء الأربعاء.



يذكر أن عبد الله مرسي (24 عاما) هو الابن الأصغر لمحمد مرسي، وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهما جنائية عدة، وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه.



وشغل والده محمد مرسي، منصب رئيس مصر في 2012 - 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس"، في حزيران/يونيو الماضي.