شؤون فلسطينية

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على بذل كافة الجهود، وعلى كافة المستويات، لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة (أونروا)، وضمان تجديد تفويض عملها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وثمن اشتية دور (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين وإقامة المشاريع التنموية في المخيمات، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر مع الحكومة، على مبدأ تكامل الأدوار في تنفيذ المشاريع، لضمان تقديم الخدمات على أكمل وجه للاجئين.

وأكد اشتية أن (أونروا) مهمة كباقي قضايا الحل النهائي، وأن إدارة ترامب تحاول إرضاخ القيادة الفلسطينية والشعب، من خلال الحرب التي تشنها على (أونروا)، ومحاولة تجفيف مصادر التمويل لها، ضمن الحرب الممنهجة بالشراكة مع إسرائيل، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، لدى استقباله في مكتبه برام الله، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اجتماع فتح بغزة بشأن الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005

تفاصيل اجتماع فتح بغزة بشأن الرواتب والتقاعد المالي وتفريغات 2005

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل

وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه

أول تعليق من حركة فتح على استقالة غرينبلات من منصبه

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

أبو سيف يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

أبو سيف يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التقاعد المالي ورواتب الموظفين وتفريغات 2005

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

وزير الزراعة يُطلق موسم قطف التمور في محافظة أريحا

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية يُطلق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: زيارة نتنياهو المستفزة للحرم الإبراهيمي تتطلب موقفاً دولياً حاسماً

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

المجلس الوطني يُطلع البرلمانية الآسيوية على ممارسات إسرائيل وإدارة ترامب العقابية

سلطة المياه تُطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

سلطة المياه تُطلق أعمال كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة بالموارد المائية

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

منوعات

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب &#34;دوق ودوقة&#34;؟

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب "دوق ودوقة"؟

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

عربي

العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

العثور على 20 جثة لعناصر من تنظيم الدولة وسط الموصل بالعراق

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان

إسرائيل تنشر بطاريات (باتريوت) على الحدود الشمالية للبنان