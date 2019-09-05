اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم لوكالة (أونروا) وضمان تجديد تفويض عملها

على بذل كافة الجهود، وعلى كافة المستويات، لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة (أونروا)، وضمان تجديد تفويض عملها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وثمن اشتية دور (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين وإقامة المشاريع التنموية في المخيمات، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر مع الحكومة، على مبدأ تكامل الأدوار في تنفيذ المشاريع، لضمان تقديم الخدمات على أكمل وجه للاجئين.

وأكد اشتية أن (أونروا) مهمة كباقي قضايا الحل النهائي، وأن إدارة ترامب تحاول إرضاخ القيادة الفلسطينية والشعب، من خلال الحرب التي تشنها على (أونروا)، ومحاولة تجفيف مصادر التمويل لها، ضمن الحرب الممنهجة بالشراكة مع إسرائيل، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.