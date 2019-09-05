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مقتل ستة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية

مقتل ستة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة مسلحين مصرعهم، في اشتباكات مسلحة اليوم الخميس، مع الشرطة المصرية في العمق الصحراوي بالواحات البحرية، غربي جمهورية مصر العربية، بحسب ماجاء على موقع اليوم السابع.

جاء ذلك، إستمراراً لجهود وزارة الداخلية المصرية فى مواجهة التنظيمات المسلحة التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر المسلحة، والساعية لتنفيذ عمليات في مصر.

وبحسب الموقع، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر المسلحة، بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية وإتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم.

تم مداهمة المنطقة فجر اليوم الخميس، وقامت العناصر المسلحة بتبادل إطلاق النيران مع القوات المصرية، مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ستة مسلحين، وقد عثر بحوزتهم على أربع بنادق آلية، وبندقتيْن خرطوش، وكمية من الطلقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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