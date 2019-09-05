لماذا تم قطع الكهرباء عن منطقة "تل الهوا" لفترة طويلة؟

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة الكهرباء بغزة، تنويهًا بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء في منطقة تلك الهوا لفترة طويلة، وبشكل مُفاجئ.



وقالت الشركة: إن السبب في حدوث ذلك هو تعطل طارئ أصاب جسم خط J7 الناقل للكهرباء من محطة التوليد، والذي يغذي تلك المنطقة، مبينة أن ذلك حدث عند قرابة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل يوم الأربعاء، وحتى يوم الخميس.



وأوضحت الشركة، أنه استمر العمل على تحديد مكان العطل التحت أرضي وإصلاحه لوقت طويل، حيث تمكنت طواقم الشركة من الانتهاء من العمل، وإعادة تغذية المنطقة بالكهرباء قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الخميس.



واعتذرت شركة الكهرباء، عن هذا الخلل الطارئ والخارج عن سيطرتها، وتتمنى من جميع المواطنين تفهم هذه الظروف وصعوبة العمل ميدانياً في ظل محدودية إمكانياتها، وستعمل على تعويض المنطقة عن تلك الفترة ما أمكن ذلك.