ليبرمان: نتنياهو سيفعل أي شيء بالانتخابات حتى لو اضطر لتعيين أيمن عودة وزيرًا للخارجية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، أن القرار الحقيقي في انتخابات الكنيست المقبلة، ليس بين بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، بل بين حزبه، وسموتريتش وبيرتس ودرعي وليتسمان.



وقال ليبرمان، خلال (مؤتمر المؤثّرين) للقناة 12: إن نتنياهو سيفعل كل شيء ممكن؛ من أجل البقاء في الحكم، حتى لو اضطر إلى تعيين أيمن عودة في منصب وزير الخارجية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يثق في غانتس.



وأضاف، أن نتنياهو دائمًا ما يشرح أنه لا يزال ينتمي إلى اليمين، بينما ليبرمان ينتمي إلى اليسار، متسائلًا: "لا أفهم ما علاقة نتنياهو باليمين؟، فهو فشل في مواجهة حماس، مفضلاً أن يدفع لهم أموال شهريًا، وفق تعبيره.