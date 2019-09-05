اشتية: الحكومة ستتوجه نحو الدول العربية لتعزيز الاستيراد والتصدير
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته بدأت في التوجه نحو العمق العربي؛ لتعزيز الاستيراد والتصدير، وبدأت في تطبيق استراتيجية التنمية بالعناقيد، حيث تم إطلاقها من قلقيلية، بالإضافة إلى توجهها نحو التعليم والتدريب المهني، من أجل إعادة تصميم العملية التعليمية، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، في سبيل خفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات.
جاء ذلك، خلال بحثه، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، سبل دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وخطط الحكومة التنموية، لا سيما التي وضعتها في سبيل الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها، والتي ستنفذ في كافة المناطق الفلسطينية، بهدف توحيد جهود التنمية وربطها بالجغرافيا وأولوية احتياج كل منطقة، وأن الحكومة بصدد إنشاء بنك للتنمية والاستثمار بعد توحيد صناديق الدعم في وزارة المالية، بهدف تشجيع تطبيق الأفكار والمشاريع الرائدة، للانتقال من حالة الاستهلاك والاحتياج إلى الإنتاج.
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته بدأت في التوجه نحو العمق العربي؛ لتعزيز الاستيراد والتصدير، وبدأت في تطبيق استراتيجية التنمية بالعناقيد، حيث تم إطلاقها من قلقيلية، بالإضافة إلى توجهها نحو التعليم والتدريب المهني، من أجل إعادة تصميم العملية التعليمية، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، في سبيل خفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات.
جاء ذلك، خلال بحثه، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، سبل دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وخطط الحكومة التنموية، لا سيما التي وضعتها في سبيل الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها، والتي ستنفذ في كافة المناطق الفلسطينية، بهدف توحيد جهود التنمية وربطها بالجغرافيا وأولوية احتياج كل منطقة، وأن الحكومة بصدد إنشاء بنك للتنمية والاستثمار بعد توحيد صناديق الدعم في وزارة المالية، بهدف تشجيع تطبيق الأفكار والمشاريع الرائدة، للانتقال من حالة الاستهلاك والاحتياج إلى الإنتاج.
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