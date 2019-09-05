النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي



وقالت النيابة في بيانها: "تم سماع العشرات من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة، خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة، ونتيجة لذلك تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة؛ للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع المرحومة إسراء غريب، وما تبعه من إصابات تعرضت لها، وحتى إعلان وفاتها".



وأكدت النيابة العامة بصفتها الأمينة على دعوى الحق العام، بأنها تولي اهتماماً كبيراً لقضية وفاة إسراء غريب؛ لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، معربة عن تقديرها لحرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصةً على ذلك.



وأهابت النيابة العامة، بالمواطنين مجدداً، بعدم نشر أو تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطنأكدت النيابة العامة الفلسطينية، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص في قضية وفاة الفتاة إسراء غريب في مدينة بيت لحم، لافتة إلى أن تقرير الطب الشرعي النهائي بالقضية لم يصدر بعد، وأنه يتم العمل على إعداده من قبل المختصين.وأشارت النيابة العامة في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة الجرائم الإلكترونية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك تقدماً كبيراً في التحقيق الذي تم إنجازه.