"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم، الدكتور مروان عورتاني، مع ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هيكينين، اليوم، اتفاقية تعاون يتم بموجبها توفير دعم من الحكومة الفنلندية لقطاع التعليم الفلسطيني بمبلغ ستة ملايين يور، إسهاماً في دعم الخطة الاستراتيجية التطويرية للوزارة (2017-2022).وفي هذا السياق، أكد عورتاني، أن إبرام هذه الاتفاقية يضمن توفير التعليم الآمن والشامل والعادل لجميع مستويات النظام التعليمي، وتعزيز البيئة المسؤولة والمرتكزة على النتائج والمخرجات، مثمناً الشراكة القوية مع فنلندا، ودعمها المتواصل للتعليم الذي يسهم في تعزيز نوعية التعليم؛ من خلال برنامج الدعم المشترك (JFA).بدورها، بيّنت هيكينين، أن هذا الدعم يترجم مساعي الحكومة الفنلندية الرامية لتطوير التعليم الفلسطيني، وتنفيذ البرامج التي تدعم الخطة الاستراتيجية للوزارة، معبرةً عن شكرها لقيادة الوزارة وكوادرها على جهودهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.وعلى هامش مراسم التوقيع؛ تم التباحث في بعض القضايا الحيوية في مجال التعليم وآليات المتابعة، خاصةً فيما يتعلق بالتحديات الماثلة أمام القطاع التعليمي، وسير العام الدراسي الجديد، وغيرها.