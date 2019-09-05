عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)





جاء ذلك، خلال مؤتمر ناقشت فيه القوى رؤية حول الكتلة التاريخية نحو العدالة الانتقالية ومن أجل مواجهة (صفقة القرن)، والمشاريع التصفوية، والمقدمة من الباحث في دراسات السلام والصراع، شامخ بدرة، وبمشاركة الدكتور محمد المدهون القيادي في حركة حماس، وعباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهاشم الثلاثيني الخبير في شؤون الشباب ممثلاً عن قوى المجتمع المدني، ومحمد صالح ممثلاً عن الحركة الطلابية والشبابية، وبحضور واسع من قيادات وهيئات الحركة الطلابية والأطر الشبابية والمجتمع المدني.



وأعلن زكي تأييده لكل ما ورد من توجهات ومرتكزات ومبررات الكتلة التاريخية في الرؤية المقترحة، وطالب كلاً من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وكافة القوى والفصائل بإعادة النظر في الوجهة السياسية والامنية والاقتصادية

والاجتماعية، داعيا الى ضرورة تقييم التجربة الفلسطينية واجراء مراجعة شاملة.



هذا وثمن دور الحركة الشبابية والطلابية في اطلاق مبادرتي نحو مصالحة حقيقية التي استندت الى العدالة الانتقالية، وميادين المقاومة الشعبية التي أفضت إلى مسيرات العودة.



من جهته، أكد المدهون على دعمه لمشروع بناء الكتلة التاريخية داعياً للتوافق عليه والتوقيع على ميثاق شرف، وإطلاق حوار وطني شبابي يفضي لاعادة اطلاق المشروع الوطني التحرري، ويساهم في الاجابة عن الاسئلة الكبرى التي تؤسس لقواعد الوحدوي المشترك، واعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والتي من شأنه اعادة الاعتبار للقضية الوطنية ولكافة مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها بيت الكل الفلسطيني.



من جهته، ثمن الثلاثيني دور الحركة الطلابية والشبابية واسهاماتها الوطنية، كما أكد على ان رؤية الكتلة التاريخية تشكل رافعة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام استنادة لمبدأ العادالة الانتقالية ، مؤكداً على اهمية الاستناد الى للبحث العلمي وتجارب الشعوب والامم لاستنباط اليات وحلول لكافة القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني.



هذا وأكد صالح، أن هذه الرؤية جاءت من منظور تحليلي موضوعي بعيداً عن تعقيدات الفئَوية والحزبية الضيقة، والمصالح التي تكونت خلال سنوات الانقسام، وإعادة الانطلاق من قواسم مشتركة ومشروعة بين كافة القوى السياسية والمجتمعية، داعياً مواجهة هيمنة الفكر الفئوي والاقصاء والتهميش على كافة المستويات، واعتبر ان رؤية الكتلة التاريخية تسهم في طرح رؤية تركز على مجموعة من المبادئ الموضوعية في محاولة لإحداث اختراق على مستوى المفاهيم، مؤكداً على ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة في ظل المشاريع التصفوية بالتأسيس لاستراتيجية مضادة لاستراتيجيات الاحتلال.



وأكد المجتمعون على أن الكتلة التاريخية، يمكن ان تكون مخرجاً للأزمة، وقاعدة لإنهاء الانقسام.



هذا وقد أدار اللقاء فؤاد بنات، عضو الهيئة القيادية لكتلة الوحدة الطلابية، وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر برعاية الأطر الطلابية والشبابية لكل من: (حركة الشبيبة الفتحاوية، دائرة الشباب لحركة حماس، الكتلة الإسلامية، الرابطة الإسلامية، شبيبة حزب الشعب، كتلة الوحدة الطلابية، شبيبة فدا، جبهة العمل الطلابي).



















رام الله - دنيا الوطنأكد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أن الكتلة التاريخية تشكل رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن) والمشاريع التصفوية، مما يتطلب اجماع كافة القوى والفصائل والطاقات ،وبذل كل الإمكانات، وتذليل كافة العقبات كضرورة لإنجاز الهدف المتمثل بحماية المسيرة الوطنية والتصدي للمشاريع الصهيو- أمريكية.