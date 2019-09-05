أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

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رام الله - دنيا الوطن

أن تأتي أم مفزوعة بطفلتيها اللتين لم تبلغا من العمر ثلاثة أعوام، تشكو بفزع من ابتلاع طفلتيها لبودرة سم صراصير وفئران، ولا تدري ماذا تفعل، "أمر ليس بالسهل أن نواجهه خلال عملنا في قسم الاستقبال والطوارئ، بهذه الكلمات بدأ د. أحمد بصل، رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الدرة للأطفال، خلال لقاء إعلامى حول جهود الطواقم الطبية في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



وفي السياق، وأوضح بصل، أنه منذ اللحظة الأولى لدخول الطفلتين (ج. ش) تبلغ من العمر عامين وشقيقتها (ف. ش) ثلاثة أعوام إلى قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم إجراء عملية غسيل معدة لهما، ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل التي شملت تحليل فحص دم شامل (CBC) وفحوصات وظائف الكلى ونسبة الأملاح المعدنية في الدم وفحص مادة الكولين إستريز في الدم.



ويستطرد: "تم التعامل مع الحالتين بإعطائهما المضاد الخاص ضمن بروتوكول خاص بوزارة الصحة، ثم مراقبة مستوى الأكسجين، ومعدل التنفس وتخطيط القلب عن طريق متواصلة.



ويشير بصل إلى أنه بعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للطفلتين، وتلقيهما العلاج المناسب، وإعطائهما إذن بالخروج من القسم، والتأكيد على أهل الطفلتين، أن القسم وجميع العاملين فيه على استعداد لأي اتفسار طبي في حال حاجتهم لذلك.



من جانبه، أثنى د. عصام الغرابلي، المدير الطبي في مستشفى الدرة للأطفال على جهود جميع الكوادر الطبية والتمريضية في قسم الاستقبال والطوارئ، التى تعمل على توفير أفضل مستوى من الخدمات الطبية والصحية لجميع المرضى الأطفال على مدار الساعة.