سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي يوسف سرحان عن موعد الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى من أبراج حي الندى شمال قطاع غزة ( 75 ) وحدة سكنية خلال شهرين و التي يتم تنفيذها ضمن المنحة الإيطالية لإعادة اعمار منازل المواطنين الذين هدمت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014م .



جاءت هذه التصريحات خلال جولة تفقدية قامت بها اللجنة التنسيقية العليا للمشروع المنحة الإيطالية، حيث تم الإطلاع على أعمال التشطيب الجارية في المشروع التي تشمل أعمال الدهان وتبليط الأرضيات العامة والتشطيبات الداخلية للشقق السكنية .



وقال م. سرحان أن هذا المشروع جزء من المنحة الايطالية بقيمة (16.2) مليون يورو مخصصة لإعادة اعمار وتأهيل منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع .



وشكر وكيل الوزارة م. سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة مثمنا جهود الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بشكل أساسي في عملية إعادة الاعمار وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان ودولة ألمانيا .