شؤون فلسطينية

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي يوسف سرحان عن موعد الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى من أبراج حي الندى شمال قطاع غزة ( 75 ) وحدة سكنية خلال شهرين و التي يتم تنفيذها ضمن المنحة الإيطالية لإعادة اعمار منازل المواطنين الذين هدمت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014م .

جاءت هذه التصريحات خلال جولة تفقدية قامت بها اللجنة التنسيقية العليا للمشروع المنحة الإيطالية، حيث تم الإطلاع على أعمال التشطيب الجارية في المشروع  التي تشمل أعمال الدهان وتبليط الأرضيات العامة والتشطيبات الداخلية للشقق السكنية .

وقال م. سرحان  أن هذا المشروع جزء من المنحة الايطالية بقيمة (16.2) مليون يورو مخصصة لإعادة اعمار وتأهيل منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع .

وشكر وكيل الوزارة م. سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة مثمنا جهود الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بشكل أساسي في عملية إعادة الاعمار وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان ودولة ألمانيا .

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي

النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد وتفعيل شبكة الامان والمشاركة بالمؤتمر العربي للاستثمار بفلسطين

العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد وتفعيل شبكة الامان والمشاركة بالمؤتمر العربي للاستثمار بفلسطين

منوعات

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد &#34;جمان&#34; يتصدر مواقع التواصل

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد "جمان" يتصدر مواقع التواصل

عربي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟