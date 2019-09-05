شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر في مكتبه في رام الله ظهر اليوم الخميس، ممثل الاتحاد العربي الكندي، وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية العربية في كندا، أحمد جاد الله، حيث تم التباحث في كيفية خلق مساحة للتفاعل مع قضية الأسرى الفلسطينيين، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وتبادل أبو بكر وجاد الله الحديث والنقاش، حول إيجاد آليات حقيقية لحشد القوى العربية والكندية لدعم قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضرورة إيجاد خطاب إعلامي هادف قادرة على اختراق عقول الكنديين بالدرجة الأولى، وإيصال صوت الأسرى وقصصهم الإنسانية لهم بما تحمله من معاناة وأوجاع سببها الاحتلال وسياساته الاعتقالية. 

وإتفق أبو بكر وجاد الله على ضرورة تنظيم فعاليات وطنية للأسرى في كندا، بحيث يعرض فيها أفلام قصيرة و(بوسترات) وشهادات حية لأسرى ذاقوا كل أشكال العقاب على يد السجانين المجرمين، وأن تكون هناك مشاركات من الجاليات الفلسطينية والعربية والشعب الكندي وبرلمانيين وحقوقيين.

وقدمت الهيئة مجموعة من إصداراتها وموادها الإعلامية هدية لجاد الله، لاستخدامها وعرضها في النشاطات الوطنية التي ستنظم خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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