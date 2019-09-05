شؤون فلسطينية

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند
رام الله - دنيا الوطن
بدأ عدد من الدبلوماسيين الفلسطينيين من درجات ملحق وسكرتير ثالث، ممن تعينوا مؤخراً، ومن مختلف القطاعات في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، برنامجاً تدريبياً في معهد التدريب الدبلوماسي لوزارة الخارجية الهندية بالعاصمة نيودلهى وذلك في الفترة من 2 إلى 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.  

ويشارك (15) دبلوماسياً في البرنامج التدريبي، الذى يشمل تقديم المحاضرات المتخصصة ذات العلاقة بالدبلوماسية بشتى فروعها والعلاقات الدولية، وهو البرنامج الثانى الذى ينظمه المعهد لدبلوماسيين من فلسطين.  

إن وزارة الخارجية والمغتربين، وإذ تشكر وزارة الخارجية الهندية على تنظيم هذا البرنامج التدريبي؛ لتؤكد أنها وبناء على تعليمات وزير الخارجية، د. رياض المالكي، تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتطوير وبناء القدرات المهنية للدبلوماسيين الفلسطينيين في شتى المجالات، وإعداد جيل جديد من الدبلوماسيين الفلسطينيين، وتؤكد أن الكادر الدبلوماسي المهني، هو أحد أهم أدوات تنفيذ رؤية الدبلوماسية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، حول القضايا الإقليمية والدولية.

إن وزارة الخارجية والمغتربين ومن خلال تحملها لمسؤولياتها الوطنية والسياسية وعبر قطاعاتها المتعددة، تسعى دوماً للاستفادة من الخبرات المختلفة للدول، ومنها التدريب والتأهيل الدبلوماسي وتعمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية التي تلبي الاحتياجات الفلسطينية في هذا المجال.    

وإذ  يولى وزير الخارجية والمغتربين، أهمية كبيرة بإعداد جيل دبلوماسي يواكب التطورات العلمية والفنية والتكلنوجية المعاصرة فإنه يوجه دوماً بتوفير الإمكانيات المطلوبة والتنسيق المشترك  بين القطاعات المختلفة للوزارة، ومع الوزارات والهيئات الفلسطينية الأخرى، بما يكفل استمرار نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في أدائها على أكمل وجه. 

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