أسرى فلسطين: الأسير حذيفة حلبية يُعلّق إضرابه بعد 67 يوماً

الأسير حذيفة حلبيه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاماً) من القدس المحتلة، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 67 يوماً، حيث حقق انتصاراً جديداً على السجان بأمعائه الخاوية.



وأوضح المركز في تصريح صحفي، بأن الأسير حلبية علق إضرابه ظهر اليوم، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون على تمديد اعتقاله لمرة أخيرة لمدة شهرين، على أن يطلق سراحه في السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهناك وعود بتخفيض شهر آخر في محكمة الاستئناف المقبلة، وبذلك تنتهى معركة أخرى من معارك الكرامة مع الاحتلال.



وبين مركز أسرى فلسطين، بأن الأسير حلبية، يقبع في مستشفى (كبلان) في الداخل الفلسطيني، بعد تردي وضعه الصحي إلى حد الخطورة، نتيجة الإضراب، حيث يعاني من تشنجات في كافة أنحاء جسده، وضيق في التنفس، وآلام مستمرة في المعدة والرأس

وتقيؤ للدماء، وضعف في القلب، وقد نقص وزنه 21 كيلو جراماً، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ولا يستطيع النوم من الألم الشديد.



وأشار إلى أن قيادة الجبة الشعبية في سجون الاحتلال، خاضت مفاوضات منذ أسبوع مع إدارة السجون لإنهاء معاناة الأسير حلبية إلا أن الإدارة، كانت تماطل في التوصل لاتفاق، يلبي مطالب الأسير، واليوم استطاعت التوصل لاتفاق يوقف معاناته والخطورة على حياته، ويحدد سقفاً لاعتقاله الإداري المفتوح.



وأضاف: بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير المريض حلبية في حزيران/ يونيو من العام 2018، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري، وجددت له محاكم الاحتلال الإداري 4 مرات متتالية، الأمر الذى دفعه لخوض الإضراب رغم معاناته من مرض السرطان سابقاً، وضعف المناعة.



وقال المركز: إن 6 أسرى لا يزالون يخوضون الإضراب المفتوح ضد سياسة الاعتقال الإداري، أقدمهم وأكثرهم خطورة الأسير المصاب بمرض السرطان أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً) من الخليل، الذى يخوض إضراباً عن الطعام منذ 54 يوماً متواصلة، ويعانى من هبوط نسبة السكر في الدم، وآلاماً حادة في أنحاء جسده، وصعوبة في التنفس، وضعف في عضلة القلب، وآلام في المعدة والرأس، ونزيف بالأنف، وقد نقص وزنه 20 كيلو جراماً.