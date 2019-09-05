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ما قصة الطائرة الإماراتية التي هبطت بإسرائيل ثلاث مرات خلال أسبوع؟

ما قصة الطائرة الإماراتية التي هبطت بإسرائيل ثلاث مرات خلال أسبوع؟
رام الله - دنيا الوطن
هبطت في مطار (بن غوريون) الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، طائرة خاصة كبيرة من طراز 737، مسجلة في إمارة دبي، ومكثت في المطار عدة ساعات، ثم حلقت مجددًا.

وكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الطائرة تابعة للإمارات وهبطت مراراً في المطار الإسرائيلي، مبينة أن الطائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة موانئ دبي العالمية- وصلت تل أبيب لآخر مرة الأحد الماضي، وأمضت عدة ساعات في مطار بن غوريون قبل أن تغادره.

إلى ذلك، قالت صحيفة (ذي ماركر): تملك هذه الطائرة شركة (DP WORLD)، وهي شركة تنشط في المجال اللوجيستي والإرساليات من دبي، وتشغل موانئ ومخازن لوجيستية في أنحاء العالم. 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تهبط فيها في المطار، بل إنها هبطت فيه ثلاث مرات، خلال الأسبوع الماضي، كذلك هبطت الطائرة نفسها في مطار اللد قبل شهرين، وهكذا فعلت في العام الماضي.

ومؤخرًا، تم تفسير هذه "الزيارات" القصيرة لهذه الطائرة بأن أحد أقرباء شخصية سياسية رفيعة في دبي، يحضر إلى إسرائيل من أجل تلقي العلاج الطبي.

لكن موقع (تايمز أوف إسرائيل)، ذكر أن هذه الطائرة نفسها هبطت في إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وكان على متنها مدير عام (DP WORLD)، أحمد بن سليم، بهدف تطوير علاقاته التجارية مع إسرائيل.

يذكر، أن هذه الشركة تشغل خمس من أكبر محطات حاويات دولية في العالم وتقيم، منذ سنوات، علاقات تجارية مع شركة "تسيم" الإسرائيلية للملاحة البحرية، وتشاركت الشركتان، في الماضي، باستثمارات في عدد من موانئ العالم. 

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