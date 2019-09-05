حماس: الاحتلال وقادته عاجزون عن قراءة دلالة العمليات الفدائية والمواجهات الشعبية





وجاء التعقيب على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، رئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، مؤكداً أن تجديد قادة الاحتلال دعواتهم السافرة لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وإشرافهم وتأييدهم للاعتداءات اليومية عليه، هي مخطط فعلي يسعون لتنفيذه على الأرض بدون مواربة أو تردد.



وأكد أن الاحتلال وقادته عاجزون عن قراءة دلالة العمليات الفدائية والمواجهات والهبات الشعبية الأخيرة التي انطلقت دفاعاً عن المسجد الأقصى، والتي تشير إلى استعداد شعبنا الدائم للدفاع عنه بأروحنا ودمائنا وممتلكاتنا، "فهو خط أحمر لا يمكننا تقبل أي مساس به".



وشدّد بدران على أن رهانات الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى إرضاء لتوجهات قادته وأحزابه المتطرفين، هي رهانات خاسرة، وسيتمكن شعبنا من إفشالها، كما أثبت ذلك عبر كل معاركه البطولية التي حمت الأقصى، وحفظت هويته العربية والإسلامية.

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على دعوات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.