شؤون فلسطينية

"اتحاد المقاولين" يضع امكانياته تحت تصرف بلدية غزة في أوقات الطوارئ لخدمة المواطنين

"اتحاد المقاولين" يضع امكانياته تحت تصرف بلدية غزة في أوقات الطوارئ لخدمة المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
نظم وفد مهم من اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، زيارة تهنئة إلى بلدية مدينة غزة، الأربعاء، بهدف فتح آفاق التعاون المشترك من أجل خدمة المواطنين، والمصلحة العامة.

وخلال ترحيبه بالوفد، أكد رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج على أهمية اتحاد المقاولين، وأعضائه باعتبارهم سواعد بناء الوطن، ومشاريع غزة كلها شاهد على جهود المقاولين، مما يزيد من فرص تطوير التعاون بين البلدية والاتحاد.

وكشف السراج عن أهداف المجلس الجديد خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم خدمة نوعية للمواطنين، وتعزيز الشراكة الجماعية في صناعة وتطبيق القرارات، خاصة أن البلدية والمقاول شركاء في علاقة لن تستمر إلا في رحاب التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن المجلس يسعى لإحداث نهضة وتطوير شامل في البلدية ومرافقها، وتسهيل الإجراءات للمواطنين، وفتح آفاق الاستثمار والتنمية في أملاك البلدية من خلال شراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، شدد نقيب المقاولين بمحافظات غزة، أسامة كحيل على كبر المهام وحجم التحديات على كاهل المجلس الجديد، الذي يضم كفاءات من خيرة أبناء المدينة، الذين وضعوا أنفسهم وجهدهم ووقتهم في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة.

وأعلن كحيل عن وضع كل إمكانيات الاتحاد والمقاولين تحت تصرف البلدية، خاصة في أوقات الطوارئ لخدمة المواطنين ضمن المسؤولية الوطنية والاجتماعية للاتحاد وأعضائه.

واعتبر كحيل أن رئيس البلدية الجديد، يتمتع بحس وطني معروف، ويمتلك خبرة واسعة، وسجلاً من النجاحات، ويحمل هموم المواطنين، ويقود مجلساً بلدياً من التكنوقراط، مقترحاً توقيع مذكرة تفاهم بين البلدية والاتحاد على غرار اتفاقيات مماثلة عقدها الاتحاد مع بلديات أخرى ومؤسسات أهلية.

ووضع كحيل رئيس البلدية في صورة أسباب الحراك النقابي، والمقاطعة التي نفذها الاتحاد في الآونة الأخيرة؛ لتحقيق مطالب المقاولين العادلة والضرورية لاستمرار هذا القطاع المهم باعتباره مكوناً أساسياً للقطاع الخاص ومشغلاً رئيسياً للعمالة.

وخلال اللقاء الذي ضم أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد والمجلس البلدي، ولفيف من المقاولين، طرح الحضور الهموم العامة للمواطنين، وأهمية استعادة نظافة البلدية وسهولة التنقل بين أطرافها.

يشار إلى أن عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، المهندس هاشم سكيك، يشغل عضوية مجلس بلدية غزة.

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