نتنياهو يَشُنّ هجوماً حاداً على شركة الأخبار و(القناة 12) الإسرائيلية

القناة الثانية عشرة الإسرائيلية - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، هجوماً حاداً على (القناة 12) الإسرائيلية، على خلفية تنظيم مؤتمر، استضافت من خلاله معارضيه ومنافسيه في الانتخابات المقبلة.



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن رئيس حكومة الاحتلال مهاجماً شركة الأخبار: "لا يفاجأ أحد بأن (القناة 12)، قناة الدعاية لليسار، تعقد اليوم مؤتمراً "ضد- بيبي"، قبل أيام قليلة من الانتخابات".



وأضاف: "لم تعد (القناة 12) تشعر بالخجل من القول بوضوح بأنها حشدت بالكامل للدعاية ضد (الليكود) واليمين، يتم تجنيد الجميع لغرض واحد: تشويه سمعتنا".



من جهته، قال حزب (الليكود): إن التصفيق لـ "غانتس" في قاعة "مؤتمر المؤثّرين" في (القناة 12) يثبت مرة أخرى فقط أن هذا مؤتمر سياسي ضد نتنياهو.



يشار إلى أن المؤتمر الذي أطلق عليه "مؤتمر المؤثرين"، استضاف رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، وزعيم حزب (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، وهما من أشد المعارضين لنتنياهو.