شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات وحرق أشجار في اعتداءات للمستوطنين

عشرات الإصابات وحرق أشجار في اعتداءات للمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
شن مستوطنون مساء أمس الأربعاء، هجومين في بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس، أسفرا عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين، وإحراق وقطع عدد من الأشجار.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين من (يتسهار) هاجموا الجهة الجنوبية في مادما، برفقة حارس المستوطنة، وقوات الاحتلال، وأقدموا على إحراق، وتحطيم عدد من أشجار الزيتون.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الأهالي، الذين تصدوا لهجوم المستوطنين، وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أوقع عدداً من الإصابات بالرصاص المعدني والغاز، فيما أصيب شاب بقنبلة غاز بالوجه.

وفي هجوم آخر، أقدم مستوطنو (يتسهار) على قطع أشجار زيتون في قرية بورين المجاورة.

وقالت المصادر، إن مستوطني (يتسهار) قطعوا عدداً من أشجار الزيتون بعد حلول الظلام، بالقرب من منزل المواطنة أم أيمن صوفان، بعدما أشعلوا النار فيها قبل أيام.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين، كانوا يستقلون دراجات نارية في المنطقة التي جرى الاستيلاء على جزء منها وزراعته بالعنب.

أخبار ذات صلة

اشتية: الحكومة ستتوجه نحو الدول العربية لتعزيز الاستيراد والتصدير

اشتية: الحكومة ستتوجه نحو الدول العربية لتعزيز الاستيراد والتصدير

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي

النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد وتفعيل شبكة الامان والمشاركة بالمؤتمر العربي للاستثمار بفلسطين

العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد وتفعيل شبكة الامان والمشاركة بالمؤتمر العربي للاستثمار بفلسطين

منوعات

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد &#34;جمان&#34; يتصدر مواقع التواصل

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد "جمان" يتصدر مواقع التواصل

عربي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟