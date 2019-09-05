مقتل عشرة أشخاص في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الخميس، في تفجير نفذه انتحاري من حركة طالبان في وسط العاصمة الأفغانية، كابول.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن شهود عيان، أنه تم تدمير سيارات ومتاجر في منطقة قريبة من مقر قوة حلف شمال الأطلسي والسفارة الأمريكية، إثر الانفجار.



وكانت حركة طالبان، أعلنت مسؤوليتها عن تفجير سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وإصابة عشرات آخرين، والتأثير على منازل تبعد عدة كيلومترات عن مكان التفجير.





رام الله - دنيا الوطن