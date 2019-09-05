بيني غانتس: هناك احتمال كبير للغاية بأن أُشكّل حكومة

بيني غانتس وقائمته في ائتلاف أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب (أزرق- أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إن هناك احتمالاً كبيراً للغاية، بأنه سيشكل حكومة.



وأضاف في تصريحات خلال "مؤتمر المؤثّرين"، نقلتها (القناة 12) الإسرائيلية: "هناك احتمال كبير للغاية بأنني سأشكل حكومة، والحقيقة هي أن نتنياهو لم يمرر التفويض لتشكيل الحكومة، وهذا لأنه يعلم أنني سأنجح".



وشدّد رئيس أركان الجيش الأسبق، على أنه مستعد لمواجهة مع نتنياهو على انفراد في أي وقت يختاره.



وقال غانتس: ما يفعله بوتين هو لمصالحه ومصالح روسيا، وما يفعله ترامب هو لمصالحه ومصالح الولايات المتحدة، "أنا أقترح على نتنياهو بدلاً من السفر إلى لندن أن يذهب لغرفته (روح نام) لأن الناس ملّوا منه".