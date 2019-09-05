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وكالة الأنباء العراقية: البغدادي مريض وخلافات داخل تنظيم الدولة

وكالة الأنباء العراقية: البغدادي مريض وخلافات داخل تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس القضائي، أن زعيم تنظيم الدولة، أبوبكر البغدادي، مريض.

وقالت الوكالة: إن "مقرباً من زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة، كشف أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة".

ونسبت إلى مجلس القضاء الأعلى قوله: إن "المقرب من البغدادي كشف أيضاً عن خلافات داخل التنظيم".

وكانت عدة تقارير سابقة، تناولت أخباراً عن مقتل البغدادي في غارات أمريكية، ليخرج بعد ذلك البغدادي بتسجيل صوتي، دعا من خلاله أعضاء تنظيمه للعمل من جديد، وتحقيق انتصارات، لإقامة ما أسماه دولة إسلامية.

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