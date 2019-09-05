شؤون فلسطينية

العالول: الوحدة الوطنية ممر إجباري لمواجهة التحديات التي تُحيط بالقضية الفلسطينية

العالول: الوحدة الوطنية ممر إجباري لمواجهة التحديات التي تُحيط بالقضية الفلسطينية
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إلى تشكيل تحالف دولي من مختلف القوى التقدمية والديمقراطية والقوى الداعمة لحل الدولتين في العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين والتصدي لـ (صفقة القرن) وللجم تغول الإدارة الأمريكية في فلسطين والمنطقة، ولتجنيب الشعوب مآلات سياسات الإدارة الأمريكية، التي تضم عدداً من رجال الأعمال الباحثين عن مصالحهم على حساب السلم والاستقرار العالمي.

جاء ذلك،خلال استقبال العالول لمفوض العلاقات الدولية في (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) السويدي، يوهان هاسل والوفد المرافق له، حيث أكد على عمق العلاقة القائمة على المبادئ والقيم المشتركة والانتصار للعدالة والحرية وحق الشعوب بتقرير مصيرها، مبرقاً تحية حركة فتح والقيادة الفلسطينية لرئيس الحكومة السويدية، ستيفان لوفين ولـ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) السويدي، لمواقفهم الراسخة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة.

كما استعرض العالول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والممارسات  الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا الفلسطيني، وإصرار حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التنكر للقانون الدولي، والمرجعيات الدولية، والتي كان آخرها اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل يوم أمس، وتصريحاته العدوانية حول استمرار الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تحت غطاء كامل من الإدارة الأمريكية التي تعتبر شريكاً كاملاً للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا.

وأكد نائب رئيس حركة فتح موقف القيادة الفلسطينية الرافض لأي تنازل عن الحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة، وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ضمن مرجعية دولية متعددة، تحتكم إلى القانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة.

وأشار العالول إلى أن مواقف الإدارة الأمريكية وسياساتها في فلسطين والإقليم، تساهم في تأجيج الكراهية والتطرف، وتقف حائلاً أمام الاستقرار والتطور لدول، وشعوب المنطقة.

كما أكد على استمرار حركة فتح بنهجها الوحدوي الوطني، وجهودها المستمرة نحو إنهاء الانقسام، وتوحيد الوطن، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي ممر إجباري من أجل مواجهة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

كما دعا العالول إلى ضرورة قيام (أونروا) بالاستمرار بواجباتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

بدوره أكد هاسل على موقف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) السويدي والحكومة السويدية الثابت نحو دعم الحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان، لا سيما أن توسعه في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي، أضحى يهدد حل الدولتين، ويشكل عقبة أساسية تهدد العملية السلمية، كما أكد دعم حزبه لتشكيل تحالف دولي داعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي ختام اللقاء، ناقش العالول مع الوفد السويدي التعاون المستقبلي بين الحركتين على مختلف الأصعدة.

أخبار ذات صلة

اشتية: الحكومة ستتوجه نحو الدول العربية لتعزيز الاستيراد والتصدير

اشتية: الحكومة ستتوجه نحو الدول العربية لتعزيز الاستيراد والتصدير

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

الديمقراطية تؤكد حدوث تلاعب بعملية التوظيف والمناقلات بوكالة (أونروا) في لبنان

النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي

النيابة العامة: اعتقال ثلاثة أشخاص بقضية إسراء ومختصون يُعدون التقرير الطبي الشرعي النهائي

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

الرئيس عباس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الأقصى المبارك

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

تكريم الفنان جمال النجار وتلفزيون فلسطين

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

عباس زكي: الكتلة التاريخية رافعة لاستنهاض المشروع الوطني في مواجهة (صفقة القرن)

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

أطباء الطوارئ بمستشفى الدرة ينقذون حياة شقيقتين أُصيبتا بالتسمم

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

سرحان: الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى لأبراج حي الندى شمال القطاع

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

اللواء أبو بكر يستقبل أحمد جاد الله ممثل الاتحاد العربي الكندي

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

15 دبلوماسياً من وزارة الخارجية يبدؤون برنامجاً تدريبياً في الهند

العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد وتفعيل شبكة الامان والمشاركة بالمؤتمر العربي للاستثمار بفلسطين

العسيلي يدعو لدعم الاقتصاد وتفعيل شبكة الامان والمشاركة بالمؤتمر العربي للاستثمار بفلسطين

منوعات

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب &#34;دوق ودوقة&#34;؟

الأمير هاري وميغان ماركل بورطة.. هل يتم تجريدهما من لقب "دوق ودوقة"؟

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب &#34;إسراء&#34;

سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "إسراء"

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد

لماذا بكت فيروز وهي تغني &#34;سألتك حبيبى لوين رايحين&#34;؟

لماذا بكت فيروز وهي تغني "سألتك حبيبى لوين رايحين"؟

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: &#34;مش متعودين على الجرأة دي&#34;

انتقادات لـ مي سليم بسبب إطلالتها الأخيرة: "مش متعودين على الجرأة دي"

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

تامر حسني يتخلى عن شعره نهائياً

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

مشهد من فيلم مصري يخطف أنفاس المغردين الذين أعادوا نبشه

ملامح بلقيس &#34;الغريبة&#34; تفتح النار عليها

ملامح بلقيس "الغريبة" تفتح النار عليها

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح &#34;حمزة مون بيبي&#34;

محمد ترك ينفي تورط دنيا بطمة بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي"

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

عربي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

إسرائيل تمنع سفر مشايخ دروز لسوريا

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

السعودية: إسرائيل تُصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟

هل كانت عملية حزب الله بـ (أفيفيم) على مستوى تهديد نصر الله؟