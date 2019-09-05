أردوغان يُهدد بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا

لاجئون سوريون في تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا.



وقال في كلمة له نقلها موقع (الخليج أونلاين): إنه ربما يتعين على تركيا أن تفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا إذا لم تتلق أنقرة المساعدة اللازمة من المجتمع الدولي.



وأضاف أردوغان: أن الاتحاد الأوروبي، لم يف بتعهداته بشأن مساعدة تركيا في رعاية اللاجئين.



من جهة أخرى، حدّد الرئيس التركي نهاية أيلول/ سبتمبر لبدء تطبيق المنطقة الآمنة في شمال سوريا، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.