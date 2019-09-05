أردوغان يُهدد بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا.
وقال في كلمة له نقلها موقع (الخليج أونلاين): إنه ربما يتعين على تركيا أن تفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا إذا لم تتلق أنقرة المساعدة اللازمة من المجتمع الدولي.
وأضاف أردوغان: أن الاتحاد الأوروبي، لم يف بتعهداته بشأن مساعدة تركيا في رعاية اللاجئين.
من جهة أخرى، حدّد الرئيس التركي نهاية أيلول/ سبتمبر لبدء تطبيق المنطقة الآمنة في شمال سوريا، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا.
وقال في كلمة له نقلها موقع (الخليج أونلاين): إنه ربما يتعين على تركيا أن تفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا إذا لم تتلق أنقرة المساعدة اللازمة من المجتمع الدولي.
وأضاف أردوغان: أن الاتحاد الأوروبي، لم يف بتعهداته بشأن مساعدة تركيا في رعاية اللاجئين.
من جهة أخرى، حدّد الرئيس التركي نهاية أيلول/ سبتمبر لبدء تطبيق المنطقة الآمنة في شمال سوريا، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
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