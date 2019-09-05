دولي

خطر إعصار دوريان يتصاعد.. وصوره من الفضاء مُرعبة

خطر إعصار دوريان يتصاعد.. وصوره من الفضاء مُرعبة
صورة من الفضاء لإعصار دوريان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، أن الإعصار دوريان، الذي اجتاح جزر الباهاما مخلفاً دماراً كارثياً في الأرخبيل، ويتجه الآن إلى السواحل الأميركية، حيث اشتدت قوته ليبلغ الفئة الثالثة، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 185 كلم/ ساعة.

ووفق ما نقلت صحيفة (ميامي هيرالد) عن وزير الصحة بجزر الباهاما دوان ساندس قوله: إن الإعصار قتل عشرين شخصاً على الأقل.

وبحسب (الجزيرة. نت)، لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع، إذ لا يزال حجم الدمار والكارثة الإنسانية يتكشف، حيث أظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزر أباكو بشمال الباهاما دماراً واسع النطاق.

وبدأ عمال الإنقاذ في الوصول لمناطق بشمال جزر الباهاما أتى عليها إعصار دوريان، حيث يتوقعون ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من سبعة قتلى جراء الإعصار.

وقد أظهرت صور مُرعبة، التقطت من الجو دماراً واسعاً بامتداد كيلومترات في جزر أباكو التابعة للباهاما إذ أطاح الإعصار بسقوف المنازل وعم الركام وانقلبت السيارات والقوارب وارتفع مستوى المياه بمناطق أخرى.

ويعد إعصار دوريان الآن أقوى إعصار ضرب مناطق باليابسة بالأطلسي في السابق، وقد تحرك الآن شمالا ومازال يهدد المناطق المقابلة للساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء هوبرت مينيس: "نحن في خضم إحدى أكبر الأزمات الوطنية في تاريخ بلدنا. يمكننا أن نتوقع تسجيل مزيد من القتلى.. هذه مجرد معلومات أولية".

وبحسب مينيس فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكو، بلغت حوالي 60%.

وقال مارك لوكوك نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية -خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين- إنه يتوقع أن يرتفع عدد القتلى بصورة كبيرة. 

وخلف الإعصار دمارا غير مسبوق بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدمه، مما جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات.

وتحسبًا لما قد يخلفه الإعصار من كوارث في الولايات المتحدة، صدرت أوامر بإجلاء أكثر من 2.2 مليون شخص في فلوريدا وجورجيا كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وتجنبت ولاية فلوريدا ضربة مباشرة من الإعصار، وقال الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض "حالفنا الحظ في فلوريدا بالتأكيد، والآن ليته يحالفنا في جورجيا وكارولاينا الشمالية والجنوبية".

إلى ذلك، حذرت دول عربية رعاياها المقيمين في الولايات المتحدة من خطر الإعصار دوريان الذي يتوقع أن يضرب ولاية فلوريدا.

ودعت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، الرعايا السعوديين إلى "التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية".

أما قنصلية الإمارات في نيويورك، فقد أعلمت مواطنيها المقيمين في فلوريدا، بأنها ستقوم بإجلائهم، فيما دعت سفارة قطر في الولايات المتحدة رعاياها في فلوريدا إلى توخي "الحيطة والحذر من الإعصار دوريان".




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