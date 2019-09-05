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النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي

النيابة المصرية تُحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مرسي
عبد الله محمد مرسي
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عبد المنعم عبد المقصود: إن النيابة العامة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الأسبق، مشيراً إلى أن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وأوضح عبد المقصود، وفق (الأناضول) التركية، أن النيابة بدأت في وقت مبكر من صباح الخميس، التحقيق في وفاة عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق.

وحسب الوكالة، فلم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية بمصر، بشأن ما أدلى به محامي أسرة مرسي.

وأمس الأربعاء، توفي عبد الله مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلي به عبد المقصود، وأحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي، قد توفي أثناء محاكمته في حزيران/ يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضاً، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قالت أسرة محمد مرسي، إن الأمن المصري أوقف "عبد الله" من منزله غربي العاصمة القاهرة، قبل أن يطلق سراحه بعد وقت قصير.

وسبق لـ"عبد الله" أن أُوقف في آذار/ مارس 2014، على خلفية اتهاماته بحيازة مخدرات، وهو ما نفاه بشدة آنذاك، واعتبره تهمة ملفقة.

وصدر حكم بحق النجل الأصغر بعد ثلاثة أشهر من توقيفه، وأيدته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) في 2015 بالحبس عامًا، وقضاها محبوساً قبل أن يتم الإفراج عنه عقب انتهاء المدة.‎

وعقب وفاة والده شن عبد الله، هجوماً شديداً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين، متهماً إياهم بقتل والده، لكن السلطات المصرية، أكدت آنذاك أن هذه الاتهامات "لا تستند إلى أي دليل" و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".

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