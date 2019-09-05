بعد انتقادات لاذعة.. ترامب: فنادقي هي الأفضل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لم يقترح على نائبه مايك بينس، الإقامة في أحد فنادقه خلال زيارته الرسمية لإيرلندا، وسط انتقادات لاذعة حول ذلك.



وبعد تصاعد الجدل ضده، ذكر ترامب أنه لم يتدخل إطلاقاً في ذلك، لكن فنادقه رائعة، مبينًا أن "توجه مايك إلى هناك ليس فكرته.. لم نتحدث يوماً عن ذلك"، وفق ما نقلت (روسيا اليوم).



وأضاف، "أملك الكثير من الفنادق في العديد من الأماكن والناس يستخدمونها لأنها الأفضل".



يشار إلى أن وسائل إعلام عديدة، تداولت أنباء عن أن نائب ترامب، مايك بينس، أقام في فندق "ترامب إنترناشيونال غولف لينك أند هوتيل" في دونبيغ على الساحل الشرقي خلال زيارته الرسمية لإيرلندا، ما أثار جدلاً جديداً حول استخدام الأموال العامة.



وكان ترامب، قد اعلن في نهاية آب/ أغسطس الماضي أنه ينوي تنظيم القمة المقبلة لمجموعة السبع التي ستجرى في الولايات المتحدة، في أحد نوادي الغولف التي يملكها في دورال بالقرب من ميامي في ولاية فلوريدا، واعتبر أنه "مكان رائع"، مؤكداً أنه لم يحقق أي مكاسب شخصية من ذلك.