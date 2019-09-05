ترامب لا يستبعد لقاء نظيره الإيراني بالأمم المتحدة

وقال ترامب، رداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في مقر الأمم المتحدة: "كل شيء ممكن"، مضيفاً: "قطعاً كل شيء ممكن، يريدون حل مشكلتهم"، في إشارة إلى التضخم في إيران.







وتابع ترامب: "يمكننا حلها في غضون 24 ساعة، لكننا غير عازمين على رفع العقوبات عنها في الوقت الحالي"، وفق (عرب 48).



رام الله - دنيا الوطنلمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإمكانية عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.