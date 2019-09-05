ترامب لا يستبعد لقاء نظيره الإيراني بالأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإمكانية عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإمكانية عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال ترامب، رداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في مقر الأمم المتحدة: "كل شيء ممكن"، مضيفاً: "قطعاً كل شيء ممكن، يريدون حل مشكلتهم"، في إشارة إلى التضخم في إيران.
وتابع ترامب: "يمكننا حلها في غضون 24 ساعة، لكننا غير عازمين على رفع العقوبات عنها في الوقت الحالي"، وفق (عرب 48).
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