دولي

أردوغان يرفض منع بلاده من امتلاك أسلحة نووية

أردوغان يرفض منع بلاده من امتلاك أسلحة نووية
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يقبل وضعاً يمكن فيه لدول أن تمتلك أسلحة نووية، بينما تُمنع بلاده من ذلك، منتقداً الضغوط التي تتعرض لها بلاده؛ لعدم حيازة السلاح النووي.

وقال أردوغان، في خطاب بمدينة سيواس: إن "هناك من يمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، ليس واحداً أو اثنين بل أكثر، لكن ممنوع عليّ أن أحصل عليها، أنا لا أقبل ذلك"، وفق (عرب 48).

وتطرق أردوغان في حديثه إلى إسرائيل، رغم أن الأخيرة لا تعترف بذلك، وتلتزم سياسة الضبابية بهذا المجال منذ سنوات طويلة، رغم أن تقارير كثيرة أشارت إلى أنه يوجد بحوزتها ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية.

وقال: إن إسرائيل "ترهب دولاً أخرى لأن ذلك (السلاح النووي) بحوزتها، ولا يتجرأ أحد على المس بها".

يشار إلى أنه لا يوجد بحوزة تركيا أية سلاح نووي، وهي ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1980.

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