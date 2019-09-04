شاهد: جامعة فلسطين تفتتح برنامج الماجستير بـ "إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي"

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



أكد نادر أبو شرخ، مساعد رئيس جامعة فلسطين للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة حصلت من وزارة التربية والتعليم على اعتماد الماجستير في تخصص إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.





وقال أبو شرخ، لـ "دنيا الوطن": إن القرار صدر عن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضح أبو شرخ، أن ذلك يمثل انفراداً من الجامعة، خاصة وأنه الأول من نوعه في القطاع، مشيراً إلى أن الجامعة فتحت باب التسجيل لطلبة الماجستير وفق لوائح الوزارة.





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