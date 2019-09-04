الرجوب: سنذهب للاشتباك مع الاحتلال برعاية دولية أو بالمواجهة والصدام

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: إنه خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون أمام الفلسطينيين سيناريوهان اثنان.







وأضاف الرجوب، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء: "إما أن يكون هناك اشتباك برعاية دولية لإنهاء الصراع وفق مرجعيات حله، ونمارس حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة، وإما أن نذهب إلى صدام ومواجهة".



وتابع الرجوب: "إذا ذهبنا إلى صدام ونحن لا نتمناه ولا نخشاه بذات الوقت سيكون شاملاً، وبهذه الحالة لن نعيد السيف إلى غمده إلا بإنهاء هذا الاحتلال".



وأكمل الرجوب: "الآن كلنا على المحك والاختبار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمس ويدنس المقدسات يومياً، نحن قوتنا في بقائنا وصمودنا وإصرارنا وعدم الاستسلام".





وأكد الرجوب، أن هناك قناعة تترسخ يوميا لدى نتنياهوبأن "شعبنا لن يرفع الراية البيضاء وباق على أرضه"، مستطرداً: "نحن كفلسطينيين ليس لنا غير هذا الوطن لم ولن نرفع الراية البيضاء لا لنتنياهو أو غيره"، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، يؤكد أنه "امتداد للفاشية والنازية".



ووصف ما حدث اليوم بالخليل، بأنه "أعلى درجات الاستفزاز"، موضحاً أن دخول نتنياهو للمدينة لأول مرة منذ 21 سنة، رسالة للفلسطينيين والعالم بأنه "يستخف بكل القوانين والمواثيق ومشاعر المسلمين في الخليل، ويبني رواية على مجموعة أكاذيب".

ولفت إلى أن نتنياهو بنى جيلاً من الإسرائيليين الذين يمارسون الإرهاب الرسمي بحق الفلسطينيين، مستطرداً: "نحن ندرك حجم هذا الاستفزاز، وهدف نتنياهو الذي يخوض معركة شخصية مصيرية يوم 17 أيلول/ سبتمبر".