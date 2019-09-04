حماس لنتنياهو: هَذَيَانَك هو بالضبط الوهم الذي يعيشه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

علق الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن مدينة الخليل، ستبقى تحت سيطرة اليهود المحتلين للأبد، وأنهم لن يخرجوا منها.





وقال قاسم، في تصريح له عبر (فيسبوك): "هذيان نتنياهو هذا، هو بالضبط الوهم الذي يعيشه الاستعمار في محاولته لإبقاء اغتصابه للأرض، ودائماً ما كان يحاول قادة الاستعمار بيع هذا الوهم لمستوطنيه، كما يفعل نتنياهو اليوم".



وأضاف قاسم: "كل التجارب، ومنطق حركة التاريخ، تجزم بأن هذا الوهم، سيتبدد بنضال الشعوب، وهو ما سيحدث قطعاً في ثورة شعبنا ضد الاحتلال".وتابع: "من سيبقى للأبد هو الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والاحتلال إلى زوال، ومن يتتبع خط سير ثورتنا الفلسطينية، يدرك أننا أقرب من أي وقت مضى لإزالة الاحتلال".وأكمل: "ليقلْ نتنياهو ما يريد، ولينسج خياله ما استطاع من الخزعبلات؛ لكن الكلمة الفصل لشعبنا، والقرار الأخير لسواعد مقاومتنا المقاتلة".