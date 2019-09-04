شؤون فلسطينية

رأفت: اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل لدعم إجراءاته الاستيطانية التوسعية

رأفت: اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل لدعم إجراءاته الاستيطانية التوسعية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت اقتحام نتنياهو رئيس حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ورؤوبين ريفلين، رئيس إسرائيل، وعدد من الوزراء المستوطنين للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بمدينة الخليل، مساء اليوم الأربعاء.

واعتبر رأفت، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاقتحام لا يأتي فقط في سياق حملته الانتخابية، ومحاولاته لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين بل لترويج الأكاذيب، وتمهيداً لضم المدينة إلى ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على غرار ما حدث في القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوي المحتل.

وقال رأفت: "إن تفاخر نتنياهو خلال كلمته من مدينة الخليل بأن حكومته صادقت على خطة الحي اليهودي في المدينة، وأن الاحتلال باقٍ في المدينة إلى الأبد لن يغير من الواقع ومن حق الفلسطينيين بأرضهم وصمودهم عليها حتى إنهاء الاحتلال العسكري ورحيله، هو وكل مستوطنيه ومستوطناته الاستعمارية الاستيطانية عن مدينة الخليل، وباقي المدن الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وشدد رأفت على أن دعم الإدارة الأمريكية غير المسبوق لدولة الاحتلال الإسرائيلي كثف بشكل كبير من إجراءاتها وممارساتها الإجرامية بحق الشعب العربي الفلسطيني وشجعها على مواصلة انتهاك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته وتقرير مصيره.

وأضاف رأفت: "هناك تحرك واسع من القيادة الفلسطينية واتصالات مستمرة مع دول العالم لإطلاعها على الانتهاكات الإسرائيلية، وفضح جرائمها ومطالبتها بالعمل على إلزام دولة الاحتلال، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وكذلك يبحث معها سبل عقد مؤتمر حقيقي للسلام برعاية دولية أممية ووفقاً لسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وطالب بتحرك عربي وإسلامي ودولي جدي قبل فوات الأوان للجم إسرائيل، وللضغط عليها لوقف كل إجراءاتها وممارساتها واستفزازاتها التي ستجر المنطقة إلى تصعيد شامل، ودعا الجامعة العربية، ومؤتمر الدول الإسلامية إلى الالتفات بعين ثاقبة إلى الخطر الذي يحدق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، والتحرك فوراً في المؤسسات الدولية؛ لتأمين الحماية لهذه المقدسات ولكل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي المقدمة بالقدس الشرقية المحتلة.

أخبار ذات صلة

شاهد: جامعة فلسطين تفتتح برنامج الماجستير بـ &#34;إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي&#34;

شاهد: جامعة فلسطين تفتتح برنامج الماجستير بـ "إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي"

الزعنون: اقتحام الخليل استعراض لعنجهية الاحتلال والاستيطان

الزعنون: اقتحام الخليل استعراض لعنجهية الاحتلال والاستيطان

الديمقراطية تدعو لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تداعيات اقتحام الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تدعو لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تداعيات اقتحام الحرم الإبراهيمي

الرجوب: سنذهب للاشتباك مع الاحتلال برعاية دولية أو بالمواجهة والصدام

الرجوب: سنذهب للاشتباك مع الاحتلال برعاية دولية أو بالمواجهة والصدام

حماس لنتنياهو: هَذَيَانَك هو بالضبط الوهم الذي يعيشه الاحتلال

حماس لنتنياهو: هَذَيَانَك هو بالضبط الوهم الذي يعيشه الاحتلال

عشراوي تُدين اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل وتصفه بالعمل الاستفزازي

عشراوي تُدين اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل وتصفه بالعمل الاستفزازي

اشتية: ملتزمون بدفع كامل مخصصات الشهداء والأسرى ولن نستلم أموال المقاصة منقوصة

اشتية: ملتزمون بدفع كامل مخصصات الشهداء والأسرى ولن نستلم أموال المقاصة منقوصة

شاهد: جامعة فلسطين تُتيح المجال لدراسة &#34;الوسائط المتعددة&#34; لطلبة الأدبي

شاهد: جامعة فلسطين تُتيح المجال لدراسة "الوسائط المتعددة" لطلبة الأدبي

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

شاهد: جامعة فلسطين تفتتح برنامج الماجستير بـ &#34;إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي&#34;

شاهد: جامعة فلسطين تفتتح برنامج الماجستير بـ "إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي"

الزعنون: اقتحام الخليل استعراض لعنجهية الاحتلال والاستيطان

الزعنون: اقتحام الخليل استعراض لعنجهية الاحتلال والاستيطان

الديمقراطية تدعو لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تداعيات اقتحام الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية تدعو لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تداعيات اقتحام الحرم الإبراهيمي

عشراوي تُدين اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل وتصفه بالعمل الاستفزازي

عشراوي تُدين اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل وتصفه بالعمل الاستفزازي

رأفت: اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل لدعم إجراءاته الاستيطانية التوسعية

رأفت: اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل لدعم إجراءاته الاستيطانية التوسعية

اشتية: ملتزمون بدفع كامل مخصصات الشهداء والأسرى ولن نستلم أموال المقاصة منقوصة

اشتية: ملتزمون بدفع كامل مخصصات الشهداء والأسرى ولن نستلم أموال المقاصة منقوصة

شاهد: جامعة فلسطين تُتيح المجال لدراسة &#34;الوسائط المتعددة&#34; لطلبة الأدبي

شاهد: جامعة فلسطين تُتيح المجال لدراسة "الوسائط المتعددة" لطلبة الأدبي

غزة: اختفاء شاب منذ 13 يوماً وأسرته تُناشد لمعرفة مصيره

غزة: اختفاء شاب منذ 13 يوماً وأسرته تُناشد لمعرفة مصيره

منوعات

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد &#34;جمان&#34; يتصدر مواقع التواصل

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد "جمان" يتصدر مواقع التواصل

ابنة هيفاء تخطف الأنظار في جلسة تصوير بفستان الزفاف

ابنة هيفاء تخطف الأنظار في جلسة تصوير بفستان الزفاف

&#34;الصدمة خلصت&#34;.. ريهام سعيد تكشف عن مستقبلها المهني بعد اعتزالها

"الصدمة خلصت".. ريهام سعيد تكشف عن مستقبلها المهني بعد اعتزالها

أصالة تردُّ على أحلام: كلُ إناء بما فيه ينضح

أصالة تردُّ على أحلام: كلُ إناء بما فيه ينضح

منة عرفة: تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هتضرب

منة عرفة: تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هتضرب

ممثلة تركية تخضع لعملية تحويل جنس

ممثلة تركية تخضع لعملية تحويل جنس

ديمة قندلفت تثير عاصفة من الانتقادات بفستان جريء

ديمة قندلفت تثير عاصفة من الانتقادات بفستان جريء

حسام حبيب يكشف حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

حسام حبيب يكشف حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

منى الغضبان حُرة بعد قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف الجنسية&#34;

منى الغضبان حُرة بعد قضية "فيديوهات خالد يوسف الجنسية"

إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي

إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي

عربي

مصر: الآثار تكشف لغز وفاة توت عنخ آمون وتوضح حقيقة الاغتيال المدبر

مصر: الآثار تكشف لغز وفاة توت عنخ آمون وتوضح حقيقة الاغتيال المدبر

شاهد: ضاحي خلفان يَسخر من شعار مونديال قطر: يُشبه الحية

شاهد: ضاحي خلفان يَسخر من شعار مونديال قطر: يُشبه الحية

شاهد: بمقارنة عسكرية.. من الأقوى حزب الله أم الجيش الإسرائيلي؟

شاهد: بمقارنة عسكرية.. من الأقوى حزب الله أم الجيش الإسرائيلي؟

أمن مطار القاهرة يكشف عملية تهريب أدوية بـ &#34;مياه زمزم&#34;

أمن مطار القاهرة يكشف عملية تهريب أدوية بـ "مياه زمزم"