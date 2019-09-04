إسرائيل تبدأ التصويت لانتخابات الكنيست بممثليات الخارج
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه في تمام الساعة 22:00 بدأ التصويت لانتخابات الكنيست الـ 22 في الممثلية الإسرائيلية في نيوزيلندا.
وأوضح الموقع، أن الاقتراع، سيستمر بالتدريج، حتى يوم الجمعة المقبل، في القنصليات الإسرائيلية في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.
وأضاف: "سيتم التصويت في 97 ممثلية إسرائيلية حول العالم، في 99 مركز اقتراع، ستضم 5,080 ناخبًا، النسبة الكبرى في نيويورك 750 شخصًا لهم الحق في التصويت، وأصغر ممثلية في رواندا 3 أشخاص لهم الحق في التصويت".
وأكمل: "سيتم إرسال الصناديق عبر البريد الدبلوماسي إلى الكنيست الإسرائيلي في القدس، حيث ستوضع في خزنات خاصة، حتى بدء فرز مُجمل الأصوات بعد الانتخابات المقررة في 17 من الشهر الجاري".
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