إسرائيل تبدأ التصويت لانتخابات الكنيست بممثليات الخارج

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد



قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه في تمام الساعة 22:00 بدأ التصويت لانتخابات الكنيست الـ 22 في الممثلية الإسرائيلية في نيوزيلندا.





وأوضح الموقع، أن الاقتراع، سيستمر بالتدريج، حتى يوم الجمعة المقبل، في القنصليات الإسرائيلية في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.



وأضاف: "سيتم التصويت في 97 ممثلية إسرائيلية حول العالم، في 99 مركز اقتراع، ستضم 5,080 ناخبًا، النسبة الكبرى في نيويورك 750 شخصًا لهم الحق في التصويت، وأصغر ممثلية في رواندا 3 أشخاص لهم الحق في التصويت".وأكمل: "سيتم إرسال الصناديق عبر البريد الدبلوماسي إلى الكنيست الإسرائيلي في القدس، حيث ستوضع في خزنات خاصة، حتى بدء فرز مُجمل الأصوات بعد الانتخابات المقررة في 17 من الشهر الجاري".