شاهد: جامعة فلسطين تُتيح المجال لدراسة "الوسائط المتعددة" لطلبة الأدبي

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



أعلنت جامعة فلسطين في قطاع غزة، أنها تمكنت من الحصول على قرار من وزارة التربية والتعليم العالي، يقضي بالسماح للطلبة الجدد من الفرع الأدبي بالالتحاق بتخصص الوسائط المتعددة.







وحسب قرار الوزارة، فإن شرط قبول الطالب في التخصص المذكور للفرع الأدبي، هو حصوله على معدل (65%) بالثانوية العامة.





وقالت المحاضرة بالجامعة، لميس سمحان: إن الجامعة أتاحت فرصة لطلاب الفرع الأدبي الجدد لدراسة التخصص، وذلك بهدف تخريج طلبة قادرين على المنافسة محلياً ودولياً.





وأوضحت سمحان، أن ذلك يأتي تلبيةً لحاجات المجتمع والسوق المحلي، لافتة إلى أن هناك إقبالاً من الطلبة الجدد على التخصص، الذي يشمل برمجة الألعاب وتطوير تطبيقاتها.







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