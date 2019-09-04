إسرائيل تنشر بطاريات باتريوت بعدة مواقع على الحدود الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد



قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إنه وحسب التوترات على الحدود الشمالية، فقد نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بطاريات باتريوت في عدة مواقع.





وأوضحت القناة، أن حالة التأهب في الشمال، وصلت للدرجة القصوى، وأنه في نهاية أسبوع مضطرب، قرر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، نشر عدد من بطاريات الدفاع الجوي من طراز باتريوت في عدة مواقع مختلفة في شمال البلاد.



وأضافت القناة: "تم اتخاذ القرار على الرغم من الانخفاض الأخير في مستوى الاستعداد في القطاع الشمالي، ومع ذلك فإن النظام الأمني ​​لا يستبعد احتمال أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يقل الكلمة الأخيرة، وأنه يستعد لهجوم جديد".وتابعت: "بطاريات الباتريوت التي نشرت اليوم من المفترض أن ترد وتتعامل مع الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات التي قد يرسلها الإيرانيون أو الحزب اللبناني إلى إسرائيل".